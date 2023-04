Calciomercato Fiorentina, Vincenzo Italiano fa un nome per l’attacco dei viola: il tecnico vuole solamente lui per l’estate

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vincenzo Italiano sta spingendo per avere a sua disposizione Nzola, giocatore che ha già avuto modo di apprezzare ai tempi in cui allenava lo Spezia.

Il tecnico vede l’attaccante bianconero come il giusto rinforzo per il reparto offensivo della Fiorentina. E lui, a Firenze, c’è già stato: il 25 aprile ha trascorso infatti la giornata in visita alla città con la compagna. Presto il “ritorno”?

