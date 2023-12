Borriello: «Quel giocatore della Juventus è come un fiore che sta sbocciando». Le parole dell’ex attaccante bianconero

Marco Borriello, doppio ex di Juve-Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «Alla fine ci hanno guadagnato tutti: la Juventus che ha puntato su Vlahovic, centravanti giovane e forte. E la Roma che ha ingaggiato Lukaku, che è una garanzia. Dusan ha soltanto 23 anni, è come un fiore che sta sbocciando e ha tutte le carte in regola per diventare un nove importante. Ma, ovviamente, essendo giovane c’è bisogno di un percorso e di pazienza per arrivare al top. Mi piace parecchio l’abnegazione del serbo».

