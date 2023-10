Domani sarà la giornata di vigilia in casa Milan in vista della sfida di Champions League in casa del Borussia Dortmund, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi.

Insieme a Stefano Pioli sarà Thiaw a presentare la sfida, uno snodo cruciale per il cammino dei rossoneri in Champions League.

