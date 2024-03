Borussia Dortmund PSV, al Signal Iduna Park il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

Al Wanda Metropolitano il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra Borussia Dortmund e PSV Eindhoven. Le squadre arrivano all’appuntamento dopo il pareggio dell’andata per 1-1, con le reti di Malen e de Jong. I tedeschi in Bundesliga sono quarti e sono reduci da due vittorie contro Union Berlino e Werder Brema. Dall’altra parta invece gli olandesi comandano la Eredivisie, dove dopo 25 partite sono ancora imbattuti con 22 vittorie e solo 3 pareggi. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Teze, Sambo, Boscagli, Dest; Tillman, Veerman, Junior; Bakayoko, De Jong, Lozano. Allenatore: Bosz.

Borussia Dortmund PSV: orario e dove vederla

Al Signal Iduna Park andrà in scena l’ottavo di finale tra i gialloneri e gli olandesi con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e su Sky Go.

