Barcellona, i nuovi canterani Cubarsi e Yamal si prendono la scena nella vittoria in Champions contro il Napoli

Mettendo insieme le loro età Cubarsi e Yamal, protagonisti della vittoria del Barcellona contro il Napoli, avrebbero la stessa età di Mario Rui e Juan Jesus, due anni in più di Di Lorenzo e sarebbero ancora più giovani di Rrahmani. La prova dei due giovanissimi canterani – 17 anni appena fatti per il difensore, ancora 16 anni per l’attaccante – ha convinto critica e pubblico: con questi due il Barcellona mette una grossa ipoteca sul proprio futuro. Ecco le pagelle dei due giovanissimi nei principali quotidiani sportivi.

CUBARSI – Per la Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7.5: «A 17 anni e 50 giorni debutta in Champions e sembra un veterano. Segue Osimhen ovunque e mostra qualità anche in fase di impostazione. Eletto uomo del match». Mezzo voto in meno da Tuttosport, che commenta: «Si conferma ad altissimi livelli, le prende tutte lui. Un grandissimo progetto di centrale». Stesso voto, 7, anche per il Corriere dello Sport: «Diciassette anni, un mese e 21 giorni, parte per la prima volte in un undici titolare di Champions, ma gioca come un veterano. Puntuale e roccioso nelle chiusure, sempre lucido in fase di costruzione dal basso, si concede anche un lancio chilometrico per Fermin Lopez, che, poi, fallisce davanti a Meret. Il nuovo Piqué».

YAMAL – La rosea gli da lo stesso voto del compagno, 7.5: «Impressionante. Difficile accettare che abbia 16 anni. Imprendibile, sfacciato, letale. Un sombrero a Lobotka e un taglio per Raphinha portano al secondo gol». Anche Tuttosport conferma il 7: «Pericolo costante». Per il Corriere dello Sport è il migliore in campo e merita il 7.5: «Mario Rui se lo sognerà per diverse notti. 16 anni e 8 mesi esatti, quest’oggi, il baby blaugrana è, per lunghi tratti, letteralmente incontenibile. Da una sua ripartenza, chiusa col lancio in profondità per Raphinha, arriva il gol di Cancelo. Nella ripresa, costringe subito al fallo da giallo il nuovo rivale diretto Olivera e si vede annullare il possibile primo gol in Champions per off side. Predestinato».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG