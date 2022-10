Borussia Dortmund, quale futuro per Jude Bellingham? Il centrocampista orientato verso una scelta: ecco quale

Come riferito da Sky Sports UK, Jude Bellingham sarebbe pronto a giurare ancora amore al Borussia Dortmund.

Il talentuoso centrocampista inglese, nonostante gli interessi delle big come Real Madrid e Liverpool, sarebbe infatti pronto a continuare la propria avventura in Germania ancora per qualche tempo.

L’articolo Borussia Dortmund, quale futuro per Bellingham? La scelta del centrocampista proviene da Calcio News 24.

