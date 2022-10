Jacobelli: «Contro la Dinamo Zagabria è stata la miglior prestazione del Milan questa Champions League». Le parole del giornalista

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di Milan Tv della prestazione del Milan contro la Dinamo Zagabria. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan mi è piaciuto molto. Segnare quattro gol in trasferta in Champions non è un’impresa che si realizza senza determinazione e gioco. La partita contro la Dinamo Zagabria, dal punto di vista della prestazione collettiva, è stata la migliore di questa Champions League. La vittoria ha degli effetti importanti, accresce la consapevole della forza di questa squadra. È vero che con il Salisburgo ci saranno due risultati su tre ma bisogna vincere».

