Botman-Milan, parla il presidente del Lille

Intervistato da “Le Parisien”, il presidente del Lille, Olivier Letang, ha parlato del futuro di Sven Botman, il difensore che piace tanto al Milan: “Non avevamo alcun obbligo di vendere in inverno. Siamo stati contattati per altri giocatori, ma li abbiamo tenuti. Come è stato pubblicato, per esempio il Newcastle era pronto a offrire 50 milioni di euro per Botman”.

“Sven ha già avuto l’opportunità di andarsene la scorsa estate. Gli ho detto che non sarebbe andato via e che ne avremmo discusso di nuovo alla fine della stagione. È una grande persona e un top player che merita di giocare in un club che può vincere la Champions League. Se ci sarà qualcosa che permetterà a tutti di essere soddisfatti la prossima estate, ne discuteremo. È importante rispettare gli impegni”.