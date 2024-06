Il direttore sportivo dell’Osijek Josè Boto ha lavorato col portoghese quando entrambi erano allo Shakhtar Donetsk.

Josè Boto ha parlato di Paulo Fonseca a Tuttosport con una particolare attenzione alla sua esperienza ucraina. “Penso che i tifosi del Milan non debbano essere preoccupati del suo eventuale arrivo in rossonero, anzi. Fonseca è assolutamente pronto per questa sfida”.

Le sue caratteristiche

“È un tecnico moderno, che praticava un calcio molto offensivo. È uno che ama i talenti, ma anche un mister che cura molto i dettagli quando prepara le partite, analizzando con scrupolo i propri avversari e preparando al meglio la propria squadra”.

In Ucraina

“Fece un grande lavoro: Fonseca ha vinto più volte il campionato, oltre alla coppa nazionale e alla Supercoppa locale. Devo dire anche che ha pure sempre fatto bene in Champions League, dove fu anche capace di sconfiggere in casa il Manchester City (vincendo 2-1, ndr). Quindi anche in Europa ha mostrato le sue doti, il che può essere importante anche in prospettiva Milan”.

Fronteggiare la pressione

“È in grado sicuramente gestirla bene, è uno che sa come comportarsi. Guardi che anche al Porto aveva l’obbligo di vincere. E il discorso può essere esteso anche a quando lavorava in Ucraina. E a come sarà eventualmente al Milan qualora ne diventasse l’allenatore”.

I miglioramenti

“Credo che Fonseca sia un po’ cambiato negli anni. Era un allenatore molto offensivo in Ucraina. Poi alla Roma e al Lille penso sia cambiato, o meglio, direi che è riuscito ad adattare le sue idee ai calciatori e ai tipi di campionati che è andato ad affrontare”.

