Il Milan opererà un mercato di rafforzamento con pochi acquisti, ma di qualità. La rivoluzione avviata nello scorso mercato estivo ha garantito un’ossatura di rosa consolidata che ora bisogno solo di qualche innesto mirato. In quel di Via Aldo Rossi hanno ben chiaro dove intervenire per cercare di spezzare l’egemonia dell’Inter. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto del mercato in entrata del Milan.

Theo Hernandez

Gli obiettivi del Milan

Il Milan ha la ferma intenzione di rinforzare ogni reparto del campo, dalla difesa all’attacco. I nomi per dare nuovo slancio al pacchetto arretrato rossonero – scrive Tuttosport – sono Buongiorno del Torino e Kiwior dell’Arsenal. Sul primo la squadra mercato rossonera ha un piccolo vantaggio, seguendo e trattando il giocatore da tempo, il secondo invece potrebbe essere il nome nuovo e l’alternativa al centrale granata. per la corsia destra di difesa invece fari puntati su Tiago Santos del Lilla, che Fonseca conosce bene, e su Emerson Royal del Tottenham che però costa quasi il doppio. Per la linea mediana piacciono Fofana, con cui ci sono stati dei primi contatti con i suoi agente, e Amrabat che con ogni probabilità tornerà alla Fiorentina dopo il prestito incolore al Manchester United. Ciliegina sulla torta la nuova punta, con Zirkzee in cima alle preferenze in quel di Via Aldo Rossi. L’olandese avrebbe espresso il gradimento a vestire il rossonero ma occorrerà trovare un’intesa con il suo agente.

La strategia del Club

Il Milan, nonostante le voci sul possibile addio di Theo si facciano sempre più insistenti, non ha bisogno di vendere per finanziare il proprio mercato. Le cessioni a titolo definitivo di alcuni calciatori, vedi ad esempio Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Rade Krunić e Daniel Maldini, porteranno nelle casse della società liquidità fresca, alla quale si aggiungeranno i soldi derivanti dalla partecipazione alla Champions League e quelli relativi al piazzamento in campionato. I rossoneri, senza vendere, hanno potenzialmente 100 milioni da investire per la campagna rafforzamento.

