Theo Hernandez sempre più vicino al Bayern Monaco. Il club tedesco è pronto a mettere sul piatto un’offerta di 80 milioni di euro.

Il mondo del Milan continua a essere funestato da polemiche e notizie poco rassicuranti per i tifosi. Il prossimo arrivo di Fonseca continua a far discutere la piazza che vede nel portoghese un profilo non adatto per guidare una squadra come il Milan. Anche sul tema mercato non arrivano buone notizie, considerando infatti che i migliori della rosa sono a rischio cessione, in particolare i due francesi di difesa: Maignan e Theo. Proprio su quest’ultimo il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato degli importanti retroscena di scena inerenti il suo futuro.

Theo Hernandez

Il Bayern Monaco mette sul piatto 80 milioni per Theo

Il Corriere dello Sport assicura che il Bayern Monaco fa sul serio per Theo. Il club bavarese è fermo nella volontà di portare a casa il terzino rossonero, soprattutto qualora dovesse perdere Alphonso Davies in direzione Madrid, sponda Real. I tedeschi vorrebbero infatti cautelarsi in caso di addio del proprio terzino e sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra importante: 80 milioni di euro.

Theo sempre più distante

Il contratto di Theo scadrà nel 2026 e il Milan, nei prossimi mesi, è chiamato a una importante decisione: rinnovargli il contratto o cederlo. Le trattative per estendere la durata dell’accordo in realtà sono già iniziate e il francese ha fatto capire chiaramente di gradire un aumento per restare in rossonero. Aumento che dovrebbe permettergli di guadagnare in linea di massima quanto percepisce Leao. In assenza di un accordo, la sua cessione diventerebbe sempre più probabile e unica soluzione.

