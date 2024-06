Il giornalista dei Il Foglio Giuseppe Pastore ha chiesto a gran voce più chiarezza alla dirigenza rossonera.

Giuseppe Pastore ha parlato del passato e del futuro del Milan a Radio Rossonera. “Questa è stata una stagione in cui c’è stata totale difficoltà nel gestire i momenti e lo stato di forma. La prossima sarà peggio con il Mondiale per Club, con una Champions ancora più fitta. Molte federazioni, ad esempio quella inglese hanno dichiarato di non essere a favore del Mondiale per Club. Ci sarà una campagna per spostarlo e addirittura cancellarlo, purtroppo o per fortuna non riguarda il Milan”.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

Cosa serve al Milan per migliorare

“Deve mettere un po’ di chiarezza all’interno di se stesso e non vuol dire soltanto avere un nuovo allenatore famoso, bravo o carismatico. Fonseca non è agli esordi o dilettate, come ne avuti il Milan nell’ultimo decennio, ma è uno che va accompagnato, va protetto e va guidato, va accontentato nelle richieste legate al mercato, perché in questi giorni leggo di una serie di numeri 9 accostati al Milan, uno diverso dall’altro e non penso che Fonseca dica mi va bene tutto come attaccante. Deve darsi un ordine, una struttura più complessa di quella attuale che si limita ad avere due dirigenti a capo di tutto con altre figure come Ibrahimovic, che non ho ancora capito cosa facciano. E poi deve parlare chiaro anche con i tifosi visto l’ambiente in subbuglio. Il mondo Milan merita parole chiare e definitive sugli obiettivi della stagione 2024/2025”.

L’articolo Pastore: “Fonseca non è agli esordi, non è un dilettante, ecco quale sarà il compito della società” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG