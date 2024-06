Il bordocampista di DAZN Federico Sala è tornato sulla chiusura dell’era dell’allenatore parmense.

Radio Rossonera ha intervistato Federico Sala per parlare dell’addio di Pioli e del possibile prossimo allenatore del Milan che non sarà uno tra De Zerbi e Conte. “Secondo me si era chiuso un ciclo già probabilmente alla fine dell’anno scorso. Credo che quest’anno si sia tentato di impostarne uno nuovo con acquisti e dirigenza sportiva nuova, per dare continuità con l’allenatore. A livello di percezioni e di quello che si respirava intorno al mondo Milan… il ciclo era finito dall’anno scorso. Quest’anno Pioli ha fatto un percorso abbastanza lineare, col solito asterisco del derby che preme di più, con un secondo posto, sfortunato in Champions League ma con una macchia in Europa League”.

Stefano Pioli

Il comportamento dei dirigenti

“La società quest’anno l’ha difeso tante volte, soprattutto nei momenti di difficoltà, sarebbe stato più facile comunicare in maniera diversa con un campionato archiviato dopo la sconfitta in Europa League. Si è sempre cercato di tenerlo sulla barca, ma la percezione era che inevitabilmente sarebbe stato un percorso con un binario morto alla fine dell’anno. Una questione più fisiologica che legata ai risultati, che in parte sono stai deludenti come in Europa League ma in campionato nessun altro allenatore con questa squadra avrebbe fatto i punti dell’Inter”.

Perché non Conte e De Zerbi

“Il discorso di Conte è evidente, è un aspetto economico e di richieste con le pretese inevitabili e legittime che si porta dietro per costruire un certo tipo di progetto. Conte con la rosa in questo momento del Milan dovrebbe cambiare tanto, Leao con Conte ad esempio non so quanto potrebbe integrarsi con le sue idee. De Zerbi resto dell’idea che abbia dimostrato ancora troppo poco per poter allenare il Milan, mi riservo di aspettare di vedere chi lo andrà a prendere. Sul resto c’è una opposizione.

L’articolo F. Sala: “Il ciclo di Pioli si era chiuso già l’anno scorso ma nessuno con questo Milan avrebbe fatto i punti dell’Inter” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG