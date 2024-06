Il giornalista Franco Ordine fa parte della schiera di persone che vorrebbe più chiarezza da parte della società rossonera.

Franco Ordine su Il Giornale ha provato a dipingere lo stato d’animo dei tifosi del Milan al momento. “È davvero questo il sentiment, come si dice oggi, dei milanisti depressi dall’esito degli ultimi derby e dallo scudetto interista, sconsolati per il mancato arrivo di Antonio Conte sulla panchina lasciata da Stefano Pioli. La scelta, non ancora annunciata ufficialmente (si attende il rientro di Ibra dall’Australia) di Paulo Fonseca, gli ultimi due anni al Lille, un precedente poco esaltante alla Roma, è di quelle che possono solo moltiplicare la sfiducia nell’immediato futuro. E dev’essere per questo pratico motivo che a casa Milan non hanno ancora lanciato la nuova campagna abbonamenti. Consapevoli come sono che le adesioni immediate sarebbero state tali da provocare un secondo allarme”.

Paulo Fonseca

Le prossime mosse della società

“La strategia del club sembra quella di puntare decisa sulla prossima sessione di calcio-mercato per risollevare gli umori del popolo rossonero, completare il potenziamento del team in vista della prossima stagione e provare a rinnovare i contratti di Maignan in particolare oltre che di Theo Hernandez, distratto secondo il tam tam dei siti, dalle proposte del Bayern Monaco”.

La richiesta

“Sul tema si attende il rientro di Ibra dalla missione diplomatica perché è venuto il momento di spiegare la scelta di Fonseca. Uno straniero con esclusione quasi ideologica di qualsiasi profilo italiano, e di far intendere il peso del suo nuovo ruolo. Fin qui documentato all’esterno solo attraverso un paio di foto pubblicate su Instagram con didascalie tutte da decriptare, una sorta di caccia al tesoro di nessuna efficacia dal punto di vista della comunicazione”.

L’articolo Ordine: “Fonseca È arrivato il momento per Ibra di spiegare, c’è un motivo per cui non è stata lanciata la campagna abbonamenti” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG