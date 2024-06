I dirigenti rossoneri continuano a monitorare senza sosta il mercato delle punte.

Manuele Baiocchini a Sky Sport ha fatto il punto sulle prossime mosse in casa Milan a partire dall’acquisto del grande centravanti. “Il profilo di Zirkzee interessa e piace al Milan, ma non è tanto il Bologna che dovrà decidere ma il Bayern Monaco che ha il diretto di recompra a 40 milioni di euro. I costi che sono stati prospettati al Milan dagli agenti, soprattutto per le commissioni, sono molto elevati”.

Le alternative

Il collega poi menziona due nomi sempre presenti nella lista di Moncada e D’Ottavio: “Gli altri nomi sono quelli di Sesko, David del Lilla, che conosce bene Fonseca”. Lo sloveno costa sui 60 milioni di euro, la clausola rescissoria è aumentata per via del buon rendimento di fine stagione, mentre il canadese costa relativamente poco per via del contratto in scadenza nel 2025.

Paulo Fonseca

Sul nuovo allenatore e sui motivi della scelta

“L’ufficialità di Fonseca dovrebbe essere all’inizio della prossima settimana tra il 3 e il 4 giugno ci aspettiamo che possa essere messo tutto nero su bianco anche a livello di comunicazione a stampa e tifoseria. Il Milan ha scelto Fonseca, perché è un modulo molto simile a quello utilizzato da Pioli, quindi 4-2-3-1 è il suo modulo base con cambiamenti in corso d’opera: dal classico 4-3-3 ad altri moduli. Il Milan non doveva fare una grande rivoluzione per metodologia di lavoro, perché comunque Fonseca è un grande lavoratore durante la settimana ed è anche umanamente una figura vicino a Pioli a livello di tatto e sinergia con il suo gruppo”.

