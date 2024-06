In tutte le sue esperienze fatte finora il tecnico portoghese ha “fatto” segnare tanto i suoi centravanti.

Il Milan ha scelto Paulo Fonseca come prossimo allenatore e come successore di Pioli nonostante la tifoseria non sia contenta (eufemismo).

Il calcio di Fonseca

In questi giorni si parla ovviamente tanto della sua idea di calcio e di come questa possa essere applicata al Milan. Il lusitano ha giocato sempre con il 4-2-3-1 o il 4-3-3 tranne che nella seconda stagione a Roma: allora si prediligeva un modulo con la difesa a 3.

La particolarità

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un focus sull’impatto che il calcio di Fonseca ha avuto sulle punte centrali da lui allenate: allo Shakhtar Donetks Facundo Ferreyra ha conosciuto il suo miglior momento della carriera segnando 46 goal in 70 partite. A Roma Edin Dzeko fece benissimo nella prima stagione realizzando 19 goal e 14 assist mentre calò molto nella seconda (ci fu anche qualche discussione con l’allenatore); in quell’anno avvenne forse la cosa più clamorosa. Ci fu infatti l’esplosione di Borja Mayoral che realizzò 17 goal e 7 assist in 45 partite.

In Francia

Nelle ultime due stagioni Fonseca ha allenato Jonathan David, in passato accostato con grande forza al Milan come erede di Giroud; il canadese ha realizzato 26 reti in ognuna delle ultime 2 stagioni. Il che però non lo lega automaticamente ai rossoneri: Moncada e D’Ottavio sembrano preferire altri obiettivi in attacco. La speranza è che il nuovo attaccante segni tanto, anche per merito del calcio di Fonseca.

