Il jolly difensivo ora in rossonero lasciò la sua squadra del cuore per diversità di veduto con l’allenatore portoghese: cosa succederà ora

Paulo Fonseca quasi sicuramente sarà il nuovo allenatore del Milan, l’ufficialità è attesa nelle prossime settimane ma non c’è nulla che faccia pensare ad improvvisi colpi di scena. Il portoghese sostituirà quindi Pioli a partire dalla prossima stagione.

Un altro nodo

La tifoseria rossonera, che già nelle scorse settimane ha manifestato ampiamente il suo dissenso per l’eventuale arrivo di Lopetegui, non è contenta neanche dell’ex Roma e Lille. Fonseca quindi dovrà conquistarsi con il lavoro la fiducia del popolo rossonero. Una questione minore ma non trascurabile è anche quella relativa al rapporto con Alessandro Florenzi. Il lusitano quando sedeva sulla panchina della Roma non riteneva un titolare colui che all’epoca era anche il capitano della squadra capitolina.

Paulo Fonseca

La ricostruzione

Tuttosport fa notare come nella stagione 2019/20 Fonseca lo schierò 12 volte in 21 partite: Florenzi per questa ragione a gennaio chiese di andar via ed andò in prestito al Valencia. L’estate successiva Fonseca cambiò modulo passando alla difesa a 3 ma l’esterno accettò l’offerta del PSG: l’allenatore dichiarerà che avrebbe voluto tenerlo. Il giocatore poi sui Social “rispose” così alle dichiarazioni dell’allenatore: “Ama la verità, ma perdona l’errore. Voltaire“.

Scenari futuri

Florenzi è sotto contratto fino al 2025 col Milan, così come il suo compagno di reparto Calabria; a tutto ciò si aggiunge anche che secondo molti giornali sportivi i rossoneri stiano cercando ancora un altro terzino destro. Ad oggi però è impossibile pensare a cosa potrà accadere, di sicuro i due si parleranno; c’è da dire che Florenzi al Milan non è mai stato un titolare inamovibile, quindi in teoria potrebbe venir meno proprio la ragione dei problemi pregressi.

