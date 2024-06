I rossoneri affronteranno i giallorossi in amichevole senza diversi big: ecco a che ora si gioca e dove vedere il match.

Alle 13 italiane andrà in scena Milan-Roma, partita amichevole che si gioca a Perth, in Australia.

Dove vedere il match

La gara sarà visibile esclusivamente sulle app di AC Milan e di RomaTv+.

Paulo Dybala Roma

Le probabili formazioni

Pioli ha già salutato la squadra e quindi sulla panchina siederà Daniele Bonera, l’ex difensore era un membro dello staff del parmense e secondo diverse voci nella prossima stagione allenare la formazione rossonera Under 23. Mancheranno Maignan, Pulisic, Leao e Chukwueze; le ultime due assenze creano un buco sulla destra visto che Okafor prenderà il posto del portoghese sulla sinistra. Il Corriere dello Sport ipotizza quindi che sarà Loftus-Cheek ad allargarsi sulla destra in attacco a formare il tridente offensivo in un 4-3-3; tuttavia non è escluso che si giochi col solito 4-2-3-1 con Musah trequartista di destra e Loftus nella sua posizione abituale. Poche ma importanti defezioni nella Roma: non ci saranno, almeno dal primo minuto, Lukaku (che presto tornerà al Chelsea), Cristante e Paredes. I giallorossi hanno tra l’altro riscattato dal Lipsia Angelino: ecco le probabili formazioni.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Musah; Loftus-Cheek, Giroud, Okafor. Allenatore: Daniele Bonera.

ROMA (3-4-3): Svilar; Ndicka, Smalling, Llorente; Karsdorp, Bove, Aouar, Angelino; Baldanzi, Dybala; Abraham. Allenatore: Daniele De Rossi.

