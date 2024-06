Il Mirror ha dato ormai per fatta l’arrivo di Sesko all’Arsenal. Il suo approdo in Premier potrebbe spianare l’arrivo di Zirkzee al Milan.

Il Milan nel prossimo mercato ha assoluto bisogno di acquistare una punta, se non due, all’altezza per sopperire alla partenza di Olivier Giroud. L’identikit è chiaro in quel di Via Aldo Rossi: giovane, tecnico e che giochi con la squadra. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano ma, orami, i giochi sembrano essere fatti. Il Milan punta tutto su Joshua Zirkzee. Tra i papabili nuovi 9 del Milan figurava anche il nome di Benjamin Sesko del Lipsia che, secondo il Mirror, è prossimo a dire sì all’Arsenal. Questo aspetto spiana la strada al Milan per Zirkzee?

Benjamin Sesko

Sesko ha detto sì all’Arsenal

Il Milan lo ha trattato, senza dubbio. Il profilo piaceva e non poco in quel di Via Aldo Rossi ma – scrive il Mirror – il giocatore ha detto sì all’Arsenal. Il club inglese verserà al Lipsia 45 milioni di sterline, ovvero quasi 52 milioni di euro. Sfuma quindi uno degli obiettivi rossoneri per l’attacco anche se in realtà potrebbe favorirne un altro che, nella gerarchia della squadra mercato rossonera, è sempre stato in cima rispetto a tutti.

NEW: EXCLUSIVE – Benjamin Sesko says yes to Arsenal transfer as Gunners line up £45m deal for RB Leipzig forward | @johncrossmirror https://t.co/IVNAGIsH0x pic.twitter.com/iyWIkqTo3X — Mirror Football (@MirrorFootball) May 30, 2024

Zirkzee più vicino?

Ora che l’Arsenal ha trovato il suo nove, il Milan potrebbe avere una posizione di vantaggio per arrivare a Zirkzee. Il procuratore dell’olandese del Bologna, Kia Joorabchian, dopo il sì del giocatore al Milan, avrebbe preso tempo in attesa di possibili rilanci proprio dall’Arsenal. E’ verosimile pensare che il club inglese lasci Zirkzee, avvicinandolo così sempre di più al Milan che sul giocatore, al momento, appare l’unica concretamente interessata e disposta a pagare la clausola al Bologna, forte anche del gradimento del giocatore.

