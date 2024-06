Paulo Fonseca sarà presto annunciato nuovo allenatore del Milan. Ecco quando potrebbe accadere e i dettagli del suo contratto.

Il Milan ha scelto ormai: Paulo Fonseca sarà il prossimo allenatore dei rossoneri. Dopo un’attenta riflessione il Club di Via Aldo Rossi ha sciolto ogni riserva in merito stringendo l’accordo con l’allenatore portoghese ex Lilla. Nelle ultime ore, sui social soprattutto, si era sparsa la voce di un possibile quanto clamoroso cambio di programma in casa Milan in merito alla scelta del nuovo tecnico. Niente più falso in quanto non ci sono più ripensamenti in merito e, anzi, già spuntano le possibili date del suo annuncio. A riferirle é Manuele Baiocchini, intervenendo a Sky Sport.

Paulo Fonseca

Quando sarà ufficializzato e i dettagli del contratto

Manuele Baiocchini riferisce, intervenendo a Sky Sport, le coordinate in merito all’arrivo di Fonseca al Milan. Il giornalista ha affermato infatti che “le tempistiche sono quelle di un paio di settimane massimo per l’ufficialità”. Più nello specifico il suo annuncio potrebbe avvenire “nella prima settimana o nella seconda settimana di giugno”. Il portoghese firmerà un contratto “di tre anni a 2,5 milioni di euro netti”.

Il calciomercato

Risolto il “problema” allenatore, in casa Milan è tempo di pensare al mercato. Lo stesso Baiocchini rileva infatti che “ci sarà da fare la campagna acquisti al tecnico portoghese in modo che possa allenare la squadra nel modo migliore possibile”. L’idea è quella di ricalcare quanto fatto nella passata stagione, consegnando in tempi brevi, per il ritiro insomma, una squadra quanto più completa possibile così da offrire al tecnico più tempo possibile per trasmettere i suoi concetti tattici e consolidare l’intesa. Il mercato del Milan, come detto, si direzionerà sui 4-5 profili distribuiti tra difesa e attacco. Le priorità sono due difensori, un centrale e uno di fascia destra, un centrocampista difensivo e un attaccante, forse due.

