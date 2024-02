Il centrocampista del Rennes, Benjamin Bourigeaud, si è espresso così dopo la sconfitta rimediata contro il Milan in Europa League

Intervenuto nel postpartita di Milan Rennes, il centrocampista del club francese, Benjamin Bourigeaud ha analizzato così la sconfitta ai microfoni di RMC Sport.

PAROLE – «Nel primo tempo siamo andati bene, eravamo in un buono stato di forma e siamo riusciti a mettere in difficoltà il Milan soprattutto con i contropiedi. Poi nel secondo tempo abbiamo subito gol e ci hanno fatto male dal momento in cui hanno accelerato il ritmo. Probabilmente abbiamo corso tanto e anche per questo ci è mancata un po’ di lucidità, ma è solo il primo round. Cercheremo di dare tutto al ritorno in casa, anche se il punteggio è molto pesante noi restiamo ambiziosi».

