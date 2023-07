Bozzolan Milan, dopo il rinnovo nuova avventura in prestito per il giocatore della Primavera: tutti i dettagli

Nei giorni scorsi il Milan aveva annunciato il rinnovo di contratto di Andrea Bozzolan. Il terzino sinistro della Primavera si è legato al club rossonero fino al 30 giugno 2027.

Tuttavia, come riportato da Calciomercato.com, Bozzolan dovrebbe proseguire altrove la sua carriera. È in chiusura infatti l’operazione che lo porterà in prestito al Perugia.

The post Bozzolan Milan, dopo il rinnovo nuova avventura in prestito: i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG