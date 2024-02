Stefano Braghin si è detto orgoglioso del grande traguardo raggiunto da Arianna Caruso che ha raggiunto 200 presenze con la Juventus Women

Stefano Braghin, sul sito della Juventus, si è detto orgoglioso del percorso fatto da Arianna Caruso in questi suoi anno in bianconero.

PAROLE – «Una grandissima soddisfazione per noi, Arianna è con noi dal primo giorno e abbiamo condiviso negli anni tanti momenti ed esperienze. E’ una giocatrice forte, ma soprattutto la considero un modello per le giovani che arrivano alla Juve e che sognano di fare un percorso come il suo».

The post Braghin: «Caruso con noi dal primo giorno, è un modello per le giovani» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG