L’ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento tra cui il ritorno di Ibra al Milan

«L’ennesima pezza che la società ha messo in merito ai tanti svarioni di questi anni, non è il metodo di condurre una squadra blasonata come il Milan. Di errori ne sono stati fatti già troppi, dal punto di vista manageriale non c’è un’ossatura all’altezza della storia di questo club»

