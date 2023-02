Simone Braglia, ex portiere parla così dell’ambiente del Milan ma soprattutto su De Ketelaere a TMW Radio.

Sono queste le parole di Simone Braglia, l’ex portiere parla così del Milan e dell’ambiente rossonero, così anche su De Ketelaere su TMW Radio: “Sono d’accordo. Perché l’ambiente Milan l’ho vissuto e rispetto ad altri sa aspettarti. Mi rimane impresso quello che ho visto nella prima partita che ha fatto, in un quarto d’ora come qualità tecniche mi ha stupito. E’ vero che finora ha deluso, in Italia giudichiamo tutti subito, ma va aspettato. Uscirà fuori alla distanza“.

Sempre su TMW Radio parla Impallomeni sulla corsa Champions: “Sarà un testa a testa. Sarà una corsa discontinua. La Roma nelle ultime 4 partite mi è piaciuta molto per solidità. Ha la testa poi, ma non so se è in vantaggio sulle altre. Lì sono tutte discontinue e saranno decisivi gli scontri diretti“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG