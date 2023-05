L’ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sulla semifinale di Champions League di domani tra Milan ed Inter

Secondo Simone Braglia sarà il Milan a strappare il pass per la finale di Champions League nell’incontro di domani contro l’Inter. Ecco le parole dell’ex portiere a TMW Radio:

MILAN INTER– «Il Milan va in finale, lo dico qui. Ognuno la pensa come vuole. Pioli? E’ concreto anche nelle parole che usa. Il Milan è sempre uscito dalle situazioni di difficoltà con prestazioni gagliarde e una partita di Champions per il Milan società e giocatori vuol dire tanto»

MAIGNAN ONANA– «Ovvio Maignan. Tra i due non c’è paragone, al di là dell’interpretazione del ruolo. Entrambi sono efficienti, ma la leadership è di Maignan»

