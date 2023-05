Luca Toni ha detto la sua sull’euroderby di domani tra Milan ed Inter, paragonando il sistema di gioco delle due squadre

Ai microfoni di TMW, il campione del mondo 2006 Luca Toni scalda l’atmosfera in attesa dell’euroderby di domani nella semifinale di Champions League che vedrà Inter e Milan come avversarie:

ATTACCO INTER– «Adesso Lukaku sta bene, penso che Inzaghi lo stesse aspettando. Anche nel momento in cui era in difficoltà gli ha dato fiducia e si affiderà molto a lui. Poi c’è Dzeko che ti fa le due fasi, Lautaro sa far tutto. Sono chiaramente più completi, però Inzaghi ne farà giocare solo due»

LUKAKU– «Se lo terrei? Dipende dal budget a disposizione. Uno come Lukaku lo terrei ma poi le società devono far quadrare i conti. Lukaku è un giocatore che costa e dipende da quanto potrà investire l’Inter»

LAUTARO- «Secondo me deve vincere qualcosa d’importante da protagonista. Ha vinto tanto ma con qualcuno. Se riuscisse a vincere una Champions o altro dove è stato lui l’artefice ecco, farebbe l’ultimo salto»

PIOLI- INZAGHI- «Per come stanno in panchina sono all’opposto. Inzaghi la vive in modo più sanguigno, Pioli è più calmo. Penso che Pioli abbia fatto qualcosa di straordinario, vincendo un campionato non da favorito e arrivando in semifinale di Champions; Inzaghi è sempre stra-criticato però si trova in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions. Sarà un gran bel derby»

