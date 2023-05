Filippo Inzaghi, storica maglia del Milan, ha augurato buona fortuna al fratello Simone, alla guida dell’Inter domani in Champions

Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha rilasciato una dichiarazione a TMW sulla semifinale di Champions League di domani che vedrà fronteggiarsi il Milan, sua ex squadra, e l’Inter, club ora guidato dal fratello Simone:

INTER MILAN– «Gli farò un grosso in bocca al lupo… per me ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori d’Europa e gli dirò anche di godersi questo momento magico perché se lo è meritato con il duro lavoro!»

