Andrea Paventi aggiorna sull’Inter e l’allenamento odierno in vista della semifinale di Champions di domani col Milan

Il giornalista Andrea Paventi, in collegamento a Sky Sport24, parla dell’Inter e della sessione odierna d’allenamento in vista del confronto col Milan di domani. Sono emersi alcuni dettagli interessanti:

INTER-«Inter, dall’allenamento odierno tre immagini: la prima è quella di Calhanoglu che è il primo ad essere arrivato sul campo dopo i ragazzi della Primavera. Ha voglia di esserci. Poi D’Ambrosio insieme a Gosens che si scaldano. I due non vorrebbero saltare la partita di domani. E poi il torello, molto diverso da quello prima del ritorno col Benfica. Tanti sorrisi, un clima disteso. La sensazione è che l’Inter abbia trovato il coagulo positivo dai risultati che hanno confermato questo periodo. Un’Inter unita, anche nei giocatori che non partiranno dall’inizio. Buon segnale per allenatore ed ambiente».

L’articolo Paventi: «Inter, dall’allenamento di oggi tre immagini chiave» proviene da Inter News 24.

