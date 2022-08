Simone Braglia parla a TMW Radio, queste le sue parole sull’allenatore del Milan, Stefano Pioli così discute.

Ecco le parole di Simone Braglia a TMW Radio, discute così del tecnico del Milan, Stefano Pioli: “Il discorso lo incentro su Allegri dove mi trovo d’accordo con Brambati e Paganin. Anche un allenatore deve incidere, soprattutto in un momento dove la Juventus non può comprare giocatori pronti e già fatti. Allegri deve contribuire nello sviluppo: a prescindere dalla simpatia che provo per Pioli, nel Milan della passata stagione la mano dell’allenatore è stata chiara a livello di gestione in ottica Scudetto.“

Milan esulta scudetto

Pioli prima della partita parla così a DAZN: “Tutte le partite danno spunti diversi, oggi è semplice: abbiamo voglia di iniziare bene il campionato davanti ai nostri tifosi dopo lo scudetto. Ci siamo preparati bene, troveremo delle difficoltà ma dobbiamo giocare come sappiamo.”

Conclude sugli infortunati: “Stanno meglio, Giroud è in discrete condizioni. Così come Charles e Divock che sono un po’ in ritardo rispetto agli altri ma molto dipendere da come andrà la partita. Sono ottimi giocatori.“

