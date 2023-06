Braglia, a TMW Radio, lancia la Juve dopo il rinnovo di Rabiot.

BRAGLIA – «È una conferma, credo che con lui in quadra la Juventus l’anno prossimo è una seria candidata per lo Scudetto. Credo che abbiano le idee chiare, e il non fare le coppe potrebbe accentuare la voglia di puntare in alto in campionato. È una squadra già all’altezza per poter vincere».

