Iling Juve, nessuna trattativa al momento in corso per la cessione dell’inglese, che potrebbe così restare a Torino

Secondo quanto riferito da Sportitalia, al momento la Juve non avrebbe aperto alcuna trattativa per la cessione di Iling-Junior, nè in Italia nè all’estero.

Nessun contatto diretto nonostante i rumors di un interesse di Udinese e Bologna nei confronti dell’esterno inglese che, ad oggi, non è così tanto sicuro di lasciare Torino.

