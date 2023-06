Cori anti-Juve, il presidente del Comitato Olimpico Europeo interviene sul caso di questi ultimi giorni: cosa ha detto

Spyros Capralos, presidente dei Comitati Olimpici Europei, chiude il caso dei cori contro la Juve durante la premiazione della squadra italiana d’atletica all’Europeo. Le dichiarazioni riprese da Sportface.

LE PAROLE – «La canzone modificata con cori anti Juve? Non ce lo aspettavamo, non è stata una cosa bella, ma credo che tutti lo abbiamo dimenticato perché la cosa più importante era festeggiare la vittoria dell’Italia, abbiamo visto un grande entuasiasmo degli atleti, è stato belle vedere Gianmarco Tamberi che, sollevato dai compagni, volava più in alto di quanto faccia da solo».

