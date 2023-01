Sono queste le parole a TMW Radio di Simone Braglia, ecco cosa dice l’ex portiere sulla sfida tra Milan e la Lazio.

Ecco le parole di TMW Radio, ecco cosa dice Simone Braglia all’ex portiere sul match tra Milan e la Lazio: “E’ una partita chiave per quel carattere che si è perso in casa Milan. Bisognerebbe vivere lo spogliatoio perché sia venuto meno, di sicuro la questione rinnovi sta togliendo un po’ di tranquillità. E’ una parabola che improvvisamente si è inclinata verso il basso e non me lo sarei aspettato. Stasera si capirà il futuro in questo campionato.“

Conclude così: “Non lo prenderei. Perché c’è un certo equilibrio nel gruppo e il carattere di Zaniolo non credo che sia adatto a questo gruppo, creato da tre anni a questa parte. Sul gruppo si sono costruiti i successi in questi ultimi tempi.“

