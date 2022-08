Queste le parole di Simone Braglia a TMW Radio su Giacomo Raspadori, consigliandolo implicitamente al Milan.

Ecco le parole di Simone Braglia commentatore sportivo ed ex portiere che su TMW Radio ha parlato di Raspadori quasi fatta al Napoli, ma il suo pensiero è diverso pensandolo al Milan: “A mio modo di vedere, il Napoli non è la società ideale per lui. In un contesto che non è collaudato, in cui inserirsi diventa importante per uno come lui, il contesto ideale sarebbe stato il Milan. Lì c’è già qualcosa che va“.

Giacomo Raspadori

Sempre a TMW parla del mercato del Milan, Mimmo Caso, ecco le sue parole: “Il Milan sta dimostrando di essere una società intelligente. Hanno fatto degli acquisti utili che si vanno ad aggiungere ad un motore già oliato. Maldini è Massara stanno facendo un grande lavoro. Hanno preso gente di qualità in una squadra già importante senza cambiare tanto. Gran lavoro.“

