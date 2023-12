Simone Braglia, a TMW Radio, ha parlato così del possibile ritorno alla Juve di Giorgio Chiellini.

BRAGLIA – «Meno male. Il calcio credo debba essere in mano a gente che ha fatto carriere come quella di Chiellini. Chiellini ha maturato esperienza, ha studiato, con l’aiuto di Giuntoli può ricoprire quel ruolo. Serve gente che ne sappia di calcio, non come ha fatto qualche squadra che ha mandato via certi elementi».

