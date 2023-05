Brahim Diaz ci pensa ancora: «Errore nel derby? Posso solo dire che…». Le parole del trequartista spagnolo

Brahim Diaz è tornato a parlare del suo errore nel derby di Champions League dopo la sfida di San Siro tra Milan e Sampdoria. Le sue parole.

ERRORE NEL DERBY – «Sempre voglio fare gol. Non voglio togliermi niente, do sempre tutto per la squadra. Certo che volevo e dovevo fare gol. Ho una mentalità in cui voglio sempre vincere. Ho un rimpianto per quello che ho sbagliato l’altro giorno ma nel calcio c’è sempre un’opportunità».

