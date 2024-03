Brahim Diaz ha deciso il suo futuro, l’ex Milan giocherà nel Marocco: i MOTIVI dietro al no alla Spagna

Brahim Diaz ha deciso di cambiare nazionalità: sarà un nuovo giocatore marocchino. L’ex Milan ha detto no alla Spagna, una scelta che, come riportato da Marca, è stata ponderata e non facile da prendere.

Il motivo? Brahim Diaz non è stato mai convocato dalla Spagna tranne per un’amichevole. Allo stesso tempo, il Marocco lo ha coccolato e poi convinto definitivamente: l’ex Milan ha tenuto ben presente la passività delle Furie Rosse e ha preso così una decisione definitiva.

