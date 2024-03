Brahim Diaz ha deciso! La scelta dell’ex Milan sulla Nazionale per la quale giocherà: a breve arriverà l’ufficialità

Sono state finalmente sciolte le riserve sulla decisione di Brahim Diaz. L’ex trequartista del Milan, ora al Real Madrid, era atteso dalla scelta per quale nazionale avrebbe giocato, avendo lui la doppia cittadinanza spagnola e marocchina.

Il giornalista Fabrizio Romano conferma come l’ex rossonero abbia preso una decisione: non giocherà per la Spagna ma per il Marocco. Nella serata di oggi la federazione marocchina è stata informata della scelta, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità.

