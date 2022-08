Le parole di Brahim Diaz dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese: «Siamo una squadra forte, vogliamo vincere anche quest’anno»

Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan sull’Udinese. Di seguito le sue parole.

DE KETELAERE – «È sempre bello avere giocatori forti, sono contento che abbia giocato. Noi siamo una squadra e facciamo tutto come squadra».

PRESTAZIONE – «Io do tutto per questa squadra e per i tifosi. Sono tranquillo, so della mia qualità. È sempre bello segnare a San Siro, ma ancora di più vincere».

SCUDETTO – «Siamo una squadra forte, l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto e vogliamo vincere anche quest’anno. Continuiamo partita dopo partita insieme».

CONCORRENZA – «A noi interessa quello che facciamo noi».

