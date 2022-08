Queste le parole di Stefano Pioli allenatore del Milan che parla a Dazn della sfida vinta contro l’Udinese.

Parlando a Dazn, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli si concentra su cosa non va sulla difesa: “Abbiamo preso due gol su palla inattiva, abbiamo fatto un cambio tra i due centrali che non c’era il tempo di fare. Sull’angolo siamo stati disattenti. Quando lavoriamo bene in avanti anche i difensori sono favoriti. Abbiamo giocatori con determinate caratteristiche che ci possono permettere di avere la difesa alta.“

Stefano Pioli

Aggiunge sul reparto difensivo: “A volte sembriamo più intensi con la difesa alta piuttosto che con quella bassa, è un errore grave su cui dobbiamo lavorare. L’avversario di domenica prossima è di assoluto livello, dovremo alzare i livelli della nostra prestazione.“

Conclude così: “Cosa non ci è piaciuto sicuramente il fatto aver preso il gol dopo poco. Dobbiamo cominciare meglio le partite. Poi abbiamo fatto mezz’ora di gran calcio. Abbiamo affrontato un avversario molto pericoloso e fisico. CI portiamo via tante cose positive e tante su cui lavorare, com’è normale che sia visto il periodo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG