In casa Milan tiene banco il tema legato al futuro sul mercato di Brahim. I rossoneri vogliono tenerlo, occhio all’intreccio con Asensio, che lascerà il Real Madrid:

come riportato da Calciomercato.com i rossoneri sono attesi nelle prossime settimane da un confronto col Real Madrid per comprendere se esistano i margini di abbassare l’iniziale richiesta di 22 milioni di euro per acquisire il malagueno a titolo definitivo. Tuttavia il Real portrbbe richiamarlo alla base proprio per riempire il tassello lasciato vuoto dal partente Asensio. Più remota ma non impossibile l’ipotesi di vederli insieme in rossonero, con l’attuale numero 11 dei Blancos che potrebbe ricoprire il ruolo di esterno in caso di addio di Messias.

