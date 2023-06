Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e oggi alla Cremonese, ha parlato al QS dell’addio di Paolo Maldini dal club rossonero

PAROLE – «I sentimenti non si possono comprare nè vendere. Nei giorni scorsi ho sentito Paolo Maldini per esprimergli il mio affetto e la vicinanza. Da milanista dico che i Maldini rappresentano la storia, storia che è fondamentale nella vita di un uomo e che per me è stata calpestata».

