Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha attaccato pesantemente Massimiliano Allegri. Le sue parole.

PAROLE – «La catena di infortuni c’è. C’è anche Milik da contare in quelli di quest’anno, doveva ricordarselo il giornalista. Questo di Chiesa è un risentimento muscolare, punto, così come ha ricordato bene il giornalista Pogba. Che questo problema non ci sia è una bugia. Non dico che è colpa solo di Allegri, ma lo staff chi lo sceglie? La Juventus è schiava di questo allenatore, è questa la verità. E’ schiava di questo contratto e non può fare niente. Io se fossi la proprietà andrei a bussare ad Allegri e gli chiederei ‘se dalla pubalgia Vlahovic è passato alla lombalgia, vuol dire che non è stato fatto un trattamento adeguato’. Oggi fossi la proprietà mi farei rimborsare da Pogba tutti i bambini che hanno comprato le sue magliette, non solo smetterei di pagarlo. Oggi Pogba non è l’esempio per il calcio pulito. Allegri? Oggi ci vorrebbe un po’ di dignità, dovrebbe capire che non è più nel posto giusto e visto quanto gli ha dato la Juve, troverei un accordo di uscita. Capisco, sono tanti soldi, lui non vuole mollare ma non mia pare carina questa cosa. I soldi sono stati spesi sul mercato, Bremer è rimasto quello del Torino e non è migliorato per niente».

