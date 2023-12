Duro commento di Massimo Brambati a Tmw Radio: l’ex calciatore ha paragonato il lavoro di Allegri con Simone Inzaghi

Il commento di Brambati a Maracanà su Tmw Radio. Spicca il paragone a sorpresa tra il lavoro di Inzaghi all’Inter e Allegri:

«Secondo me la Juventus ha questa compattezza e questo spirito che potrebbero essere una carta vincente. Non so se il “vincente” può essere arrivare allo scudetto: mi sembra tanto. Dipende da gennaio e da cosa faranno le altre squadre nelle coppe. Massimiliano Allegri meglio di Simone Inzaghi nel 2023? Per me sì. Allegri sta zitto, non dice niente, continua ad andare avanti e fa risultati. Quell’altro (Inzaghi, ndr) si è fatto male Juan Guillermo Cuadrado e gli hanno già preso un altro (Tajon Buchanan, ndr). Come risultati Inzaghi è al terzo anno all’Inter: la finale di Champions League è importante, ma non ha alzato la coppa. Lo scudetto una volta se l’è fatto rubare dal Milan, l’altra volta il Napoli aveva una squadra inferiore e l’Inter non è mai entrata in gioco».

L’articolo Brambati: «Allegri nel 2023 meglio di Inzaghi. Simone piange, Max fa risultati» proviene da Inter News 24.

