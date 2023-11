Brambati conferma Pioli: «Bisogna dargli tempo. Lo difendo anche per questo motivo». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Brambati ha analizzato il cammino di Pioli con il Milan a TMW Radio. Queste le sue parole.

PAROLE – «Serve dare tempo a un tecnico. Ha tanti problemi fisici ora, non ha più il centrocampo che ha vinto lo Scudetto, e davanti non sono mai intervenuti in modo importante. Okafor e Jovic sono entrate last-minute per mettere una pezza. Io difendo Pioli, sta facendo del suo meglio in queste condizioni. E oggi si trova anche da solo senza Massara e Maldini».

