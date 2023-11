Musah è il nuovo Kessié? Ecco cosa ne pensa lo statunitense e le sue parole nell’intervista a Sportmediaset

Il centrocampista del Milan Musah ha parlato a Sportmediaset del paragone che molti tifosi rossoneri fanno con l’ex Kessié.

PARAGONE CON KESSIE – «Per me è bello essere chiamato nuovo Kessié anche perché è stato un giocatore molto bravo per il Milan, quindi è una cosa positiva. Però io cerco di giocare il mio gioco e poi aiutare il Milan, come ha fatto anche lui in passato»

