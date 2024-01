Massimo Brambati si è soffermato sulla lotta scudetto tra Juve Inter e ha parlato anche del futuro di Antonio Conte

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Tmw Radio soffermandosi su diversi argomenti legati alla Juve.

SCUDETTO – «Allegri ha capito che la vittoria di Coppa Italia deve dimenticarsela, in campionato con la Salernitana sarà diverso. Dovrà stare attento, troverà un ambiente caricato, per loro sarà una partita importantissima poi. Dovrà giocarla con molta attenzione e potrebbe essere complicata come quella a Frosinone o Genova. Noi ci stupiamo di Yildiz, che sta facendo molto bene ma è un 2005 e ha segnato contro Salernitana e Frosinone. Non ha tutte queste qualità la Juve in questo momento, soprattutto in mezzo al campo».

FUTURO CONTE – «Sinceramente non so nulla. Io ho sempre detto di non pensare se farebbe bene ad andare da una parte. Il suo sogno si sa qual è, è quello di andare alla Juventus, perché è bianconero dentro. E’ un professionista però e valuterà le possibili soluzioni. Per me qualche speranza in più di andare alla Juve ce l’ha».

