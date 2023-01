Sono queste le parole di Massimo Brambati a TMW Radio, ecco le parole del giornalista sull’Inter e il Napoli.

Ecco le parole di Massimo Brambati il giornalista a TMW Radio, parla così di Inter e il Napoli in vista della sfida: “Spalletti dice di aver parlato bene, ma la certezza ce l’hai sul campo con i risultati. Dovesse perdere con l’Inter si comincerebbe a dire che è riaperto il campionato, che ha steccato. Inzaghi mi sembra sempre che ci siano dei piagnistei. Perché sottolineare che ha di nuovo quattro attaccanti, quando ci sono tanti tecnici che ne hanno avuti fuori tanti di giocatori?.“

Conclude così su Lukaku: “Lukaku è una scommessa, non so se sarà rinnovato il prestito. E’ una scommessa persa ad oggi, ma c’è ancora una buona parte di campionato e Champions per far sì che si possa vincere.“

