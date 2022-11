Sono queste le parole di Massimo Brambati a TMW Radio, che discute così della Juventus vittoriosa contro l’Inter.

Ecco le parole di Massimo Brambati che su TMW Radio discute della vittoria della Juventus contro l’Inter: “Ho criticato tanto Allegri e la società Juventus, oggi però faccio un tackle al contrario. Bisogna anche fare i complimenti quando uno fa bene. Vedo che la Juventus, comunque sia, un qualcosa di positivo ce l’ha ed è la difesa. Solo sette gol al passivo, 4 vittorie consecutive in campionato. E’ vero, in mezzo una Champions disastrosa ma ha un punto dall’Inter.“

Conclude così: “E’ vero che è a 10 punti dal Napoli, ma dovesse esserci un’inversione di tendenza in termini di condizione fisica ed infortunati, ai nastri di partenza del dopo-Mondiale, se il distacco rimane questo un quarto posto che prima sembrava un miraggio è possibile. Non dico che la panchina di Allegri sia salda, perché tutto dipende da queste due gare, ma a meno di clamorose cadute, rimarrà lì per ora.“

